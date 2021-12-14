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Общество14 декабря 2021 8:42

В Барнауле подготавливают площадку для стелы «Город трудовой доблести»

Для начала необходимо провести инженерные изыскания
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Территорию, на которой должна появиться стела, огородили

Территорию, на которой должна появиться стела, огородили

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле полным ходом идет подготовительная работа перед установкой стелы «Город трудовой доблести». В настоящее время в Нагорном парке установили ограждение, сообщают в пресс-службе мэрии.

Напомним, Нагорный парк был выбран барнаульцами в качестве места для размещения стелы, во время интернет-голосования. Однако прежде чем приступить к монтажу, необходимо провести ряд исследований.

- Ввиду сложных геологических условий Нагорного парка запланировано проведение инженерных изысканий на участке под будущее мемориальное сооружение, - поясняют в пресс-службе администрации города.

Ранее было получено разрешение от Министерства культуры РФ на проведение археологической разведки на участке территории. Без этого невозможно установить стелу. Кроме ограждения в Нагорном парке установят палатку, где во время работ смогут согреваться специалисты, привлеченные к проведению инженерных изысканий. Предполагается, что они продлятся до 25 декабря.