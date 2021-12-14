Водители трамваев и троллейбусов в Барнауле обеспокоены возможным урезанием зарплаты

Как и планировалось, у ТРЦ "Пионер" появится разворотное кольцо для трамваев Фото: Олег УКЛАДОВ

Некоторое время назад сотрудники «Горэлектротранса» Барнаула узнали о возможном урезании зарплаты. Такие слухи могли быть вполне небезосновательны, исходя из материального положения предприятия. Однако в мэрии успокоили – сокращений не предвидится, пишет «Банкфакс».

Обеспокоенность у сотрудников возникла из-за того, что было до конца не ясно за чей счет будет строиться разворотное кольцо на Новом рынке. Его задействуют на период ремонта путепровода.

- Однако в мэрии заявили, что источником финансирования сооружения выступит городской бюджет. Таким образом, затрат со стороны «Горэлектротранса» на эти цели не предвидится, - пишет издание.

Отметим, разворотное кольцо для трамваев появится на парковке перед торговым центром «Пионер». Таким образом, удастся сохранить движение составов по проспектам Ленина, Строителей и Красноармейский. Точные схемы движения будут обозначены позже. Сейчас они находятся на рассмотрении. Вероятнее всего маршрутная сесть трамваев и троллейбусов будет сокращена.