Закурившего на борту самолета пассажира задержали в Барнауле

Нарушителя "повязали" прямо на борту Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаульском аэропорту задержали 35-летнего пассажира рейса Москва-Барнаул, который вопреки запрету, во время полета решил закурить. Об этом сообщают в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД России.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что один из пассажиров во время перелета курил табачные изделия в туалетной комнате лайнера, - поясняют в ведомстве.

Установлено, что ранее житель Алтайского края уже был судим, а за нарушение запрета на курение во время полета, на него составили административный протокол. Мужчине придется заплатить штраф.