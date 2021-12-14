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Происшествия14 декабря 2021 6:56

Закурившего на борту самолета пассажира задержали в Барнауле

На него составили административный протокол
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Нарушителя "повязали" прямо на борту

Нарушителя "повязали" прямо на борту

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаульском аэропорту задержали 35-летнего пассажира рейса Москва-Барнаул, который вопреки запрету, во время полета решил закурить. Об этом сообщают в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД России.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что один из пассажиров во время перелета курил табачные изделия в туалетной комнате лайнера, - поясняют в ведомстве.

Установлено, что ранее житель Алтайского края уже был судим, а за нарушение запрета на курение во время полета, на него составили административный протокол. Мужчине придется заплатить штраф.