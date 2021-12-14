В Барнауле автомобиль перевернулся на бок

ДТП на Антона Петрова в Барнауле. Скриншот: видео из сообщества "Инцидент Барнаул"

Во вторник, 14 декабря, в Барнауле легковой автомобиль перевернулся на бок. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

- На улице Антона Петрова в районе дома 124 произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля на бок. На месте работают сотрудники МЧС, - сообщают участники группы во «Вконтакте».

Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, движение на данном участке затруднено. Перевернувшийся автомобиль перегородил одну из полос. Что именно там произошло – установит проверка. Сейчас же пользователи интернета пишут, что машина могла перевернуться из-за того, что дорога плохо очищена. Возможно, водитель резко затормозил перед пешеходным переходом и попал в занос.