В Алтайском крае ковидным больным отдали отдельные морги

В моргах есть другая проблема - невостребованные тела Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов назвал ситуацию с моргами для ковидных больных управляемой. Для умерших от вируса подготовлены отдельные помещения, пишет «Толк».

– Ситуация более управляемая, чем осенью 2020 года, но нагрузка крайне велика. Потому что количество умерших высокое. И по закону все умершие должны пройти через патологоанатомическое заключение, - говорит он в интервью изданию. - Мы выделили отдельные морги, чтобы патологоанатомы в защитных костюмах выполняли всю необходимую работу. При этом привлекли весь персонал.

По словам Попова, такие морги работают без праздников и выходных. Это делается для того, чтобы не создавать очереди и родственники могли спокойно проститься со своими близкими.

Ситуация осложняется тем, что есть невостребованные тела. Это связано с тем, что многие болеют семьями и поэтому хоронить некому. В таких случаях захоронение на себя берет муниципалитет.