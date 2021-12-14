В Барнауле простятся с педагогом Алтайского колледжа культуры Игорем Сергиенко

Игорь Сергиенко Фото: Министерство культуры Алтайского края

В воскресенье, 12 декабря, не стало педагога Алтайского колледжа культуры и искусств Игоря Сергиенко. Об утрате сообщают в министерстве культуры региона.

- Игорь Сергиенко работал в Алтайском краевом колледже культуры и искусств с 1983 года. Был основателем и многие годы руководил специализацией «Фото- и видеотворчество». Его фамилия в 2012 году включена в книгу «Ими гордится Россия. Педагоги, на которых равняется Россия!», - рассказывают в ведомстве.

Игорь Анатольевич мог гордиться своими студентами. Они становились победителями и дипломантами всевозможных конкурсов. А сам он был организатором краевого конкурса среди детей и молодежи «Мир моими глазами».

За многолетний и добросовестный труд Сергиенко был награжден Знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре».

Прощание с Игорем Сергиенко состоится 15 декабря по адресу: г. Барнаул, ул. Аносова, 8, зал №2, с 9:00 – 11:00.

Ему было всего 67 лет.