На Алтае осудили ветеринарного врача за фиктивные справки

Специалист ветеринарной службы получил больше 4 млн рублей взяток Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае состоялся суд на котором ветеринарного врача из Табунского района признали виновным в выдаче фиктивных заключений и справок. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

- По данным следствия и суда, в период с 2016 по 2020 год осужденный неоднократно получал взятки на общую сумму более 4 миллионов рублей лично и путем перечисления на подконтрольный ему банковский счет от предпринимателей, занимающихся скупкой и реализацией мясной продукции, - рассказывают в ведомстве.

Деньги ему давали за то, чтобы он без обязательного ветеринарного осмотра и лабораторных исследований выдавал заключения.

Сам обвиняемый вину не отрицал. Суд признал его виновным по всем статьям и назначил 3 года 8 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением государственного ветеринарного контроля. Кроме того, бывший сотрудник лаборатории должен заплатить штраф три миллиона рублей.