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Общество14 декабря 2021 2:37

Алтайский министр здравоохранения в очередной раз рассказал о своей отставке

Это уже не первый его «уход»
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Дмитрий Попов

Дмитрий Попов

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в очередной раз опроверг слухи о своей отставке, пишет «Толк».

Разговоры появились на днях. Якобы чиновник не просто покидает ведомство, а с повышением. Вместо него кресло министра должен был занять главный врач Барнаульской горбольницы №1 Андрей Макин.

- Я дам традиционный ответ на этот вопрос: это неправда. Я не могу комментировать размышления каких-то «экспертов», – заявил Попов.

Напомним, тенденция «увольнения» Дмитрия Попова сохраняется уже давно. Традиционно его отправляют в отставку примерно раз в полгода. Не исключено, что это связано с крайней степенью недовольства населения.