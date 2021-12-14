В правительстве Алтайского края оценили качество уборки снега в Барнауле

Совещание в правительстве Алтайского края Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В понедельник, 13 декабря, в правительстве Алтайского края состоялось совещание, на котором глава Барнаула Вячеслав Франк доложил губернатору Виктору Томенко о ходе уборки снега в столице региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

- Людям важно понимать, чем занимаются специально созданные службы, предприятия. Надо публиковать планы их работы, проводить брифинги, рассказывать, что делается. Бывает едешь или идешь по городу: ни техники не видно, ни следов уборки, - говорит губернатор.

И с ним нельзя не согласиться. Власти хоть и отчитались о том, что к новому сезону была закуплена новая техника, а кроме того, с 1 ноября сотрудникам «Автодорстроя» увеличили заработную плату, но пока это почти не отразилось на качестве уборки. Да, на их счастье, пока залповых снегопадов было не много. Но вместе с тем, погода ни раз уже преподносила «подарок» в виде оттепели. Из-за этого все тротуары покрыты льдом и вот он плохо убирается. На это уже много раз обращали внимание горожане.

Между тем, по отчетам мэрии, в сутки на уборке города задействованы порядка 200 единиц техники. Из бюджета дополнительно выделили 5 млн рублей на содержание внутриквартальных проездов.

- Главный вопрос не в том, как работает у нас техника, а в том, достигаем ли мы результата или нет. Мы почистились в нужное время? Обеспечили нормальный трафик для водителя и пешехода в необходимые сроки? Прошу во всех городах и населенных пунктах уделить этому внимание. Барнаул – как пример, - резюмировал глава региона.