Пробки в Барнауле 14 декабря 2021: во вторник краевую столицу сковали 8-балльные заторы

Пробки в Барнауле на утро 14 декабря 2021 года Фото: Яндекс. Карты

Снегопад прошедший в Барнауле в понедельник хоть и не был сильным, но еще накануне он доставил автолюбителям много неприятностей и пробки с вечера плавно перетекли на утро 14 декабря 2021 года. Об этом сообщили в сервисе «Яндекс Карты».

Так огромные заторы образовались по традиции на Павловском тракте от улицы Малахова в сторону центра и перпендикулярно этой пробке по Малахова в сторону Кардиоцентра от пересечения с Павловским трактом.

ДТП на Павловском тракт в районе перекрестка с улицей Георгиева грозит создать пробку и в данном месте.

Кроме этого, улица Северо-Западная практически не движется от Антона Петрова до проспекта Ленина, а Ленина стоит Чеглецова до Кулагина. Матросова – от Юрина до Колесной.

Советская Армия не движется от задолго до проспекта Коммунаров и далее в сторону Павловского тракта.

Также затруднено движение по улице Попова, Власихинской, Балтийской, Красноармейском,