Министр Валерий Фальков познакомился с достижениями ученых АлтГТУ

АлтГТУ стал единственным вузом, который представлял Алтайский край Фото: из архива компании

С 8 по 10 декабря в Парке науки и искусств «Сириус» в Сочи прошла Национальная научно-образовательная выставка «Вузпромэкспо-2021».

Ученые АлтГТУ представили новые модели техники и материалы.

Алтайский государственный технический университет стал единственным вузом, который представлял Алтайский край.

С представленной продукцией и оборудованием познакомился лично Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Подробную экскурсию для него провел проректор по научной и инновационной работе университета Александр Беушев.

Министра в особенности заинтересовали разработки и технологии, выполняемые техническим вузом по заказу и в кооперации с региональными промышленниками и Правительством Алтайского края.

«Сейчас как никогда важно заниматься разработкой витаминных продуктов, повышающих иммунитет, – отметил Валерий Фальков. – Я думаю, эти разработки обречены на успех».

Также, министру продемонстрировали ультразвуковые установки и приборы, подробно рассказали про деятельность инжинирингового центра «ХимБиоМаш».