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Общество12 декабря 2021 10:39

В алтайском Диагностическом центре изменился телефон колл-центра

Также в медучреждении через WhatsApp можно записаться на прививку против коронавируса
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Записаться на приём и задать интересующие вопросы жители могут теперь по телефону 8(3852)55-88-20

Записаться на приём и задать интересующие вопросы жители могут теперь по телефону 8(3852)55-88-20

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Диагностическом центре Алтайского края изменился телефон колл-центра. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

- Записаться на приём и задать интересующие вопросы жители могут теперь по телефону 8(3852)55-88-20, – рассказывают в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что в медучреждении можно записать на прививку против коронавируса через WhatsApp по номеру 8 963-518-24-70.

На сегодняшний день в Алтайском крае прививается свыше 1 млн человек. Недавно в регион для медицинских организаций поступило 1 388 088 комплектов вакцины против новой COVID-19.