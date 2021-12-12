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Общество12 декабря 2021 9:36

В 2021 году коррупционный ущерб в Алтайском крае составил свыше 63 млн рублей

На протяжении последних трех лет наблюдается рост количества коррупционных преступлений
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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За последний год предъявлено 34 иска на сумму более 12 млн рублей в целях возмещения этих денег государству.

За последний год предъявлено 34 иска на сумму более 12 млн рублей в целях возмещения этих денег государству.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за 2021 год коррупционный ущерб составил свыше 63 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служб прокуратуры региона.

– Размер установленного ущерба, причиненного коррупционными деяниями в 2021 г., увеличился в 1,5 раза и превысил 63 млн руб. В этой связи активизирована деятельность по применению обеспечительных мер в целях его возмещения, – рассказали в ведомстве.

В прокуратуре отмечают, что на протяжении последних трех лет наблюдается рост количества коррупционных преступлений. За последний год предъявлено 34 иска на сумму более 12 млн рублей в целях возмещения этих денег государству.