В Барнауле устранили повреждение на теплосети, из-за которого люди остались без отопления

Управляющие компании начали подключать к теплу жилые дома Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле устранили повреждение теплосети на ул. Северо-Западной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Ремонтные бригады СГК устранили повреждение теплосети по ул. Северо-Западная, 54. В настоящее время система заполнена, управляющие компании начали подключать к теплу жилые дома, – рассказали в мэрии.

Напомним, ранее из-за коммунальной аварии на дороге провалился грунт. Также три дома по адресам ул. Северо-Западная, 54, 56, 58а остались без отопления.