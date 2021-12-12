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Общество12 декабря 2021 8:09

В Барнауле устранили повреждение на теплосети, из-за которого люди остались без отопления

Дома начали подключать к теплу
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Управляющие компании начали подключать к теплу жилые дома

Управляющие компании начали подключать к теплу жилые дома

Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле устранили повреждение теплосети на ул. Северо-Западной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Ремонтные бригады СГК устранили повреждение теплосети по ул. Северо-Западная, 54. В настоящее время система заполнена, управляющие компании начали подключать к теплу жилые дома, – рассказали в мэрии.

Напомним, ранее из-за коммунальной аварии на дороге провалился грунт. Также три дома по адресам ул. Северо-Западная, 54, 56, 58а остались без отопления.