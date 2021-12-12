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Здоровье12 декабря 2021 7:42

За сутки в Алтайском крае выявили 512 новых случаев заболевания ковидом

Общее число заболевших превысило 110 тыс. человек
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Общее число зараженных за все время пандемии превысило 110 тыс. человек

Общее число зараженных за все время пандемии превысило 110 тыс. человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 512 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных за все время пандемии превысило 110 тыс. человек.

– По состоянию на 12 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 800 человек. Кроме этого, 290 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Еще более 300 человек проходят лечение на дому.

На сегодняшний день в крае насчитывается597 "тяжелых" пациентов, из них к аппаратам ИВЛ подключены 236 человек.