За сутки в Алтайском крае выявили 512 новых случаев заболевания ковидом

Общее число зараженных за все время пандемии превысило 110 тыс. человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 512 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных за все время пандемии превысило 110 тыс. человек.

– По состоянию на 12 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 800 человек. Кроме этого, 290 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Еще более 300 человек проходят лечение на дому.

На сегодняшний день в крае насчитывается597 "тяжелых" пациентов, из них к аппаратам ИВЛ подключены 236 человек.