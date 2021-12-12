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Общество12 декабря 2021 7:04

Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем Конституции РФ

Он напомнил, что в прошлом году проходило голосование за поправки в Конституцию
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Виктор Томенко

Виктор Томенко

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем Конституции РФ. Обращение опубликовано на официальном сайте края.

«Уважаемые жители Алтайского края! Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации! Этот праздник - дань уважения традициям России, ее правовой системе. Уже около 30 лет Основной Закон является прочным фундаментом нашего многонационального государства, определяет векторы его развития», – сказано в обращении.

Также жителям края напомнили о голосовании за поправки в Конституцию, которые были приняты в прошлом году. По словам политиков, «опираясь на потенциал Конституции, поддерживая друг друга, мы справимся с любыми вызовами, преодолеем трудности и обязательно достигнем поставленных целей».

Губернатор и председатель АКЗС пожелали людям крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира