В алтайских ковидных госпиталях сократили коечных фонд на 10%

На сегодняшний день в ковидных госпиталях края насчитывается 4400 коек Фото: Олег УКЛАДОВ

В ковидных госпиталях Алтайского края на 10% уменьшили количество коек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Виктора Томенко.

– Обстановка продолжает оставаться напряженной. Она стабилизировалась, но пока еще на довольно высоком уровне заболеваемость, – рассказал Виктор Томенко.

На сегодняшний день в ковидных госпиталях края насчитывается 4400 коек. Пока что в регионе ежедневно выявляют более 500 заболевших. Однако, как отметил губернатор, за последние две недели снизилось число «тяжелых» пациентов.