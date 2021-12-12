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Здоровье12 декабря 2021 5:26

В алтайских ковидных госпиталях сократили коечных фонд на 10%

Эпидобстановка все еще остается напряженной
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
На сегодняшний день в ковидных госпиталях края насчитывается 4400 коек

На сегодняшний день в ковидных госпиталях края насчитывается 4400 коек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ковидных госпиталях Алтайского края на 10% уменьшили количество коек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Виктора Томенко.

– Обстановка продолжает оставаться напряженной. Она стабилизировалась, но пока еще на довольно высоком уровне заболеваемость, – рассказал Виктор Томенко.

На сегодняшний день в ковидных госпиталях края насчитывается 4400 коек. Пока что в регионе ежедневно выявляют более 500 заболевших. Однако, как отметил губернатор, за последние две недели снизилось число «тяжелых» пациентов.