Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-13°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 декабря 2021 3:42

Три барнаульских дома остались без отопления из-за аварии на теплосети

В результате повреждения провалился грунт
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
Устранить аварию планируют к 19.00.

Устранить аварию планируют к 19.00.

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле устраняют повреждение теплосети на ул. Северо-Западной. Как сообщают в горадминистрации, ЧП произошло 11 декабря районе дома по ул. Северо-Западная, 54 около 17.00 часов. В результате порыва трубопровода на дороге обвалился грунт.

– Под временное отключение отопления на время проведения работ попали 3 дома по адресам ул. Северо-Западная, 54, 56, 58а, – уточняют в пресс-службе мэрии.

На место аварии выехали глава города Вячеслав Франк, начальник управления по делам ГОЧС Владимир Драчев и глава Октябрьского района Александр Асеев.

Устранить аварию планируют к 19.00.