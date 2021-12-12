Три барнаульских дома остались без отопления из-за аварии на теплосети

Устранить аварию планируют к 19.00. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле устраняют повреждение теплосети на ул. Северо-Западной. Как сообщают в горадминистрации, ЧП произошло 11 декабря районе дома по ул. Северо-Западная, 54 около 17.00 часов. В результате порыва трубопровода на дороге обвалился грунт.

– Под временное отключение отопления на время проведения работ попали 3 дома по адресам ул. Северо-Западная, 54, 56, 58а, – уточняют в пресс-службе мэрии.

На место аварии выехали глава города Вячеслав Франк, начальник управления по делам ГОЧС Владимир Драчев и глава Октябрьского района Александр Асеев.

Устранить аварию планируют к 19.00.