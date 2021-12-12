Погода в Алтайском крае 12 декабря 2021: температура составит от -7 до -12 градусов

В Барнауле 12 декабря температура воздуха составит от -7 до -9 градусов Фото: Татьяна Гейнрих

12 декабря в Алтайском крае синоптики прогнозируют от -7 до -12 градусов. Местами по югу столбик термометра поднимется до -2. Подробнее о прогнозе рассказали в региональном ЦГМС.

– В отдельных районах небольшой снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с, – рассказали в Гидрометцентре.

В Барнауле 12 декабря температура воздуха составит от -7 до -9 градусов. В конце дня ожидается небольшой снег. На дорогах образуется сильная гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с.