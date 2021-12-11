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Происшествия11 декабря 2021 11:01

Барнаулец ударил ножом сожителя матери

Мужчину осудили
Герман Архаров
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Барнаульца осудили

Барнаульца осудили

Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице осудили мужчину, который ударил ножом сожителя матери. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Елена Тихомирова, помощник прокурора Железнодорожного района.

– Согласно материалам дела, мужчина пришел в гости к матери и ее сожителю. Во время распития спиртных напитков он стал оскорблять свою мать и потерпевшего, на что последний сделал ему замечание. Спустя короткий промежуток времени обвиняемый вышел на кухню, взял нож и нанес потерпевшему два удара в область левой лопатки и одни удар поверхностно в область внутренней стороны левого предплечья, – отметила Елена Тихомирова

Из заключения эксперта следует, что здоровью пострадавшего был причинен легкий вред.

Барнаульцу назначили наказание в виде исправительных работ на 6 месяцев с удержание 5% его заработка в доход государства. С применением ст.73 УК РФ – условно с испытательным сроком в 1 год.