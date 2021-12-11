28 человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

Общее число умерших с коронавирусом в регионе – 7496 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае, по данным на 11 декабря, скончались 7496 человек с коронавирусом, в том числе 6054 случая от COVID-19, 1442 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 28 человек с коронаврусом. 25 из них скончались из-за COVID-19, 3 – по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 109770, в том числе 9278 детей.

При этом в регионе продолжается вакцинация. Сейчас прививаются более 1 млн жителей Алтайского края.