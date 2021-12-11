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Общество11 декабря 2021 9:20

В Барнауле автобус сбил доставщика еды

Какие травмы он получил и в каком состоянии находится, не сообщается.
Герман Архаров
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
ДТП произошло 10 декабря

ДТП произошло 10 декабря

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вечером в пятницу, 10 декабря пассажирский автобус сбил доставщика еды. Об этом очевидцы сообщают в группе «Инцидент Барнаул».

– Вчера вечером на пересечении проспекта Ленина и улицы Пионеров автобус совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, – отметили пользователи

На кадрах с видеорегистратора одной из машин видно, что после наезда пострадавший упал. Какие травмы он получил и в каком состоянии находится, не сообщается.