517 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

Общее число заболевших – 109770 Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 517 человек, зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе составляет 109770, сообщает краевой оперативный штаб.

–По состоянию на 11 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 869 человек. Кроме этого, 286 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

При этом за сутки выздоровевших также стало больше. Их число увеличилось на 649 человек. Всего с начала пандемии в крае их уже 84485.