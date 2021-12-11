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Происшествия11 декабря 2021 6:23

Бийчанин угнал чужой автомобиль

Мужчину задержали
Герман Архаров
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Мужчина задержали на выезде из города

Мужчина задержали на выезде из города

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля, сообщает региональное управление МВД.

– 22-летний мужчина припарковал автомобиль ВАЗ-2113 напротив подъезда и поставил на сигнализацию. Спустя некоторое время молодой человек услышал, что сработал брелок, выглянул в окно и обнаружил, что транспортного средства нет на месте, – отметили в ведомстве.

Мужчина выбежал во двор и увидел полицейских, которым все рассказал. Они передали информацию в дежурную часть и был объявлен план «Перехват». Через 20 минут экипаж ГИБДД задержал подозреваемого на выезде из города. Им оказался 29-летний житель Бийска, ранее многократно судимый

Согласно медицинскому заключению, мужчина сел за руль пьяным, у него не было прав. Полицейские возбудили уголовное дело.