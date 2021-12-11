В Алтайском крае начальника участка ДСУ обвиняют в хищении материалов при строительстве дороги

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае направили в суд уголовное дело о многомиллионном хищении имущества при строительстве дороги к «Субкластеру «Белокуриха-2» горнолыжный комплекс на горе Мишина». Об этом сообщает прокуратура региона.

«Юго-восточное ДСУ» выполняло государственный контракт по проведению дорожно-строительных и монтажных работ на территории «Субкластера «Белокуриха-2» горнолыжный комплекс на горе Мишина». При строительстве использовались специализированные металлические конструкции – геошпунты.

– Следствие пришло к выводу, что с сентября 2020 по июнь 2021 года обвиняемый похитил геошпунт общей стоимостью более 7,6 млн рублей, что является особо крупным размером, – отметили в ведомстве.

Похищенное нашли и изъяли, имущество вернули предприятию в полном объеме. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.