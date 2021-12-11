11 декабря в Алтайском крае потеплеет до -3 градусов

В регионе будет преимущественно без осадков Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 11 декабря, в Алтайском крае температура воздуха составит -3…-8 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– В регионе будет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица, – отметили синоптики.

В Алтайском крае ожидается южный ветер, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле 11 декабря прогнозируют -5…-7 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.