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Общество11 декабря 2021 2:17

11 декабря в Алтайском крае потеплеет до -3 градусов

В Барнауле будет -5…-7 градусов
Герман Архаров
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В регионе будет преимущественно без осадков

В регионе будет преимущественно без осадков

Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 11 декабря, в Алтайском крае температура воздуха составит -3…-8 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– В регионе будет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица, – отметили синоптики.

В Алтайском крае ожидается южный ветер, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле 11 декабря прогнозируют -5…-7 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.