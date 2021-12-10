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Политика10 декабря 2021 12:05

Ирина Акимова в четвертый раз стала главой избиркома Алтайского края

Она возглавляет крайизбирком с 2009 года
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Ее избрали в ходе тайного голосования

Ее избрали в ходе тайного голосования

Фото: Олег УКЛАДОВ

Ирина Акимова в четвертый раз стала Избирательной комиссии Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

– В ходе тайного голосования единогласно председателем Избирательной комиссии Алтайского края созыва 2021-2026 гг. была избрана Акимова Ирина Леонидовна, – сообщили в избиркоме.

Отмечается, что Акимова возглавляет краевую комиссию с 2009 года.

Заместителем главы комиссии вновь стал Евгений Суворов. Он также работает в крайизбиркоме с 2016 года.