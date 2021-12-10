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Происшествия10 декабря 2021 11:10

В Барнауле «оборвался» лифт с девочкой и собакой внутри

Около одного часа ребенок просидел в лифте
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Инцидент произошел по адресу проезд Северный Власихинский, 116

Инцидент произошел по адресу проезд Северный Власихинский, 116

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Барнауле застрял лифт с ребенком и собакой внутри. Инцидент произошел по адресу проезд Северный Власихинский, 116.

– Со слов очевидцев, утром 8 декабря, девочка с собакой в лифте доехала до 1 этажа и лифт сорвался. На кнопки не реагировал. Девочка просидела в лифте около одного часа. Лифт маленький, девочка рассказала, что в лифте уже потом не хватало воздуха, а собаке слохо стало, — началась рвота, – рассказали в паблике barnaul.insta.

В паблике отмечают, что это уже не первый случай, когда сорвался лифт. Подобный эпизод произошел в сентябре в Барнауле по адресу Взлётная, 115