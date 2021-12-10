В Барнауле дорабатывают схему движения транспорта на время ремонта моста на Новом рынке

До конца года профильный комитет должен доработать схему Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В мэрии Барнаула к концу года обещают представить схему движения транспорта на время ремонта моста на Новом рынке. По этому вопросу в администрации прошло оперативное совещание.

– Уже есть полное понимание по организации выделенных полос для движения общественного транспорта на проспекте Ленина, Калинина и Строителей, установке дорожных знаков, регулирующих остановку и стоянку частного транспорта, изменения режима светофоров на близлежащих дорожных участках, – рассказал заместитель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин

Он также отметил, что на время ремонта несколько трамвайных маршрутов не будут работать на линии.

Первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков поручил профильному комитету за до конца года доработать схему, согласовать ее с ГИБДД и перевозчиками, а после публично представить ее на обсуждение жителям Барнаула.