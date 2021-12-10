Приговор в отношении экс-руководителя «Барнаулкапстроя» оставили без изменения

Ранее экс-руководитель фирмы-застройщика был приговорен к 4 годам колонии строгого режима Фото: Олег УКЛАДОВ

Кассационный суд оставил без изменения приговор в отношении экс-руководителя «Барнаулкапстроя». Такое решение вынесли 9 декабря, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на судебную картотеку.

Отмечается, что на сегодняшний день осужденный уже отбывает наказание в колонии.

– Кассационная жалоба была подана уже летом текущего года - спустя более чем 6 месяцев после вступления приговора в законную силу. Это произошло во время процесса по делу его сообщника Демина. Вероятно, поводом для обжалования стали обстоятельства, связанные с ходом данного разбирательств, – сообщает издание.

Ранее экс-руководитель фирмы-застройщика был приговорен к 4 годам колонии строгого режима со штрафом 15 млн рублей по обвинению во взяточничестве.

Ранее, 12 ноября, вступил в законную силу приговор в отношении его подельника бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 15 млн рублей.