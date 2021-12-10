В Барнауле некоторые торговые точки перестали проверять QR-коды у посетителей

Систему QR-кодов в Алтайском крае ввели с конца октября Фото: Олег УКЛАДОВ

В некоторых торговых точках Барнаула у посетителей перестали требовать QR-код. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Якобы проверку кодов игнорируют не только на входе, но при онлайн-покупках пишут, что при самовывозе товар можно забрать без каких-либо ограничений.

– Так, в частности, поступают в сети DNS (торговые центры «Арена» и «Москва»), а также — магазин промтоваров «Новэкс» в ТЦ «Радуга», – пишет издание.

Напомним, систему QR-кодов в Алтайском крае ввели с конца октября. На сегодняшний день их необходимо предъявлять в торговых центрах, учреждениях общепита, в учреждениях культуры и спортивных объектах.