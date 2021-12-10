Барнаульцев приглашают помочь бездомным животным и поучаствовать в розыгрыше призов

В приюте «Бусинка» живут более 450 кошек и собак разных возрастов Фото: из архива компании

В Барнауле 11 декабря в ТРЦ «Арена» пройдет акция в рамках проекта помощи приютам для бездомных животных «За живое» Сибирской генерирующей компании. Акция проводится в поддержку барнаульского приюта «Бусинка».

В приюте «Бусинка» живут более 450 кошек и собак разных возрастов и тяжелыми судьбами, которым нужны не только внимание, но и средства на корм, лекарства, операции или реабилитацию.

11 декабря с 12.00 до 15.00 в центральном атриуме ТРЦ «Арена» желающие смогут познакомиться с собаками и кошками, которые находятся в поиске дома и любящих хозяев.

Во время мероприятия вы сможете стать куратором животного. Кураторство означает, что кот или собака останется жить в приюте, но будет под вашей опекой, вы сможете навещать, кормить и даже дать ему имя. Каждый куратор получит именной сертификат с фото своего питомца.

Также на площадке можно будет приобрести глинтвейн и натуральные лимонады, а оплату сразу перевести на счёт приюта.

Каждые полчаса будет проходить розыгрыш среди тех, кто помог приюту – всем, кто сделает пожертвование можно будет написать свое имя и телефон, и бросить записку в лототрон. Счастливчики смогут выиграть сертификат на услуги ветклиники или удобную сумку-шоппер.

Все собранные средства пойдут на оплату питания, ветеринарии и аренды помещения приюта «Бусинка».

Если вы не можете принять участие в мероприятии, но желаете оказать финансовую помощь приюту, можно сделать перевод на любую сумму с пометкой «За живое» (Получатель Светлана Константиновна А.) :

- по номеру карты Сбербанк 5469 0200 1264 6742

- по номеру телефона 8-913-085-54-49. Система быстрых платежей позволяет сделать это без комиссии с любой карты.

Информация о всех приютах и реквизиты участников проекта здесь.