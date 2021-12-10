Жители барнаульского частного сектора опасаются, что в микрорайоне строят приют для собак

Барнаульские приюты «Ласка» и «Бусинка» опровергли свою причастность к инциденту Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле жители частного сектора, расположенного в пойме реки Пивоварки за Алтайским трансформаторным заводом, забили тревогу. Они опасаются, что в их тихом микрорайоне построят приют для бездомных животных. Об этом они рассказали «Алтапресс».

Местные жители рассказали, что приют собираются расположить в здании по адресу ул. Автотранспортная, 22. Якобы ранее в доме жила женщина, которая злоупотребляла алкоголем, а потом съехала.

– Судя по всему, она решила немного подзаработать и, скорее всего, сдала этот дом в аренду. А уж кому — ей наверняка было неважно, – рассказала жительница микрорайона.

Жители оказались не готовы к тому, чтобы их покои нарушил лай собак. Местные активисты обратились к участковому, к краевым властям и в прокуратуру.

Барнаульские приюты «Ласка» и «Бусинка» опровергли свою причастность к инциденту. Жители предполагают, что к ним мог переехать частный приют.