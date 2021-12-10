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Общество10 декабря 2021 4:16

В Барнауле студенты вышли убирать снег

Они очистили более 30 км пешеходных дорожек
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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На данный момент работы по уборке снега продолжаются

На данный момент работы по уборке снега продолжаются

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле студенты убирают снег на территории вузов и техникумов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Студенты убирали снег с территорий учебных заведений, очищали от наледи тротуары и лестничные сходы; с привлечением спецтехники очищены от снежных навесов и наледи кровли, подъездные пути, стоянки и парковки, – рассказали в мэрии.

В общей сложности студенты за 8 и 9 декабря очистили более 30 км тротуаров. На данный момент работы по уборке снега продолжаются.