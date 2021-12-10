27-летнего барнаульца осудили за вымогательство денег у детей-сирот

Суд назначил барнаульцу наказание в виде 7,5 лет лишения свободы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вынесли приговор 27-летнему местному жителю, который вымогал деньги у детей сирот. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

– Суд установил, что осужденный был активным членом преступного сообщества, специализировавшегося на систематическом совершении преступлений в отношении бывших воспитанников детских домов, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Деньги вымогали у детей на протяжении двух лет – с 2016 по 2018 годы. В общей сложности сироты лишились 800 тыс. рублей.

Еще один воспитанник детского дома был обманут осужденным при покупке автомобиля. Сирота заплатил за машину свыше 400 тыс. рублей, однако авто так и не получил.

Суд назначил барнаульцу наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.