Житель Бийска обокрал организацию по выдаче быстрых кредитов

Мужчина похитил 16 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу денег из организации по выдачи быстрых кредитов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

– В дежурную часть отдела полиции «Приобский» МУ МВД России «Бийское» поступило сообщение от 25-летней сотрудницы организации по выдачи быстрых кредитов. Девушка рассказала правоохранителям, что неизвестные разбили окно и проникли в киоск, в котором расположена компания, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Злоумышленнику удалось взять с собой Добычей злоумышленников стали деньги в сумме 16 т тысяч рублей, ноутбук и сотовый телефон.

В этот же день правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался местный 19-летний рецидивист. Молодой человек уже не раз был судим за имущественные преступления.

На сегодняшний день подозреваемый задержан.