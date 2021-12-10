Воровство электрооборудования грозит реальным тюремным сроком

Возбуждено 15 уголовных дел Фото: из архива компании

С начала 2021 года сотрудниками филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» выявлено 16 фактов хищения оборудования с энергообъектов. Сумма ущерба – более двух миллионов рублей. Возбуждено 15 уголовных дел.

Воруют, рискуя собственной жизнью, провод воздушных линий электропередачи, металлические уголки опор, элементы подстанционного оборудования. Например, летом было обнаружено хищение почти 17 километров провода резервной воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ «Курьинская – Саввушинская». По горячим следам были установлены подозреваемые в количестве 4 человек. Ведется предварительное следствие. Максимальный срок наказания за совершение такого вида преступления может составлять до 10 лет лишения свободы (ст. 158 УК РФ).

Казалось бы, проблема касается только энергетиков, но на самом деле преступники вредят всем жителям Алтайского края. Отсутствие каких-то комплектующих на опорах воздушных линий электропередачи или подстанциях увеличивает вероятность их выхода из строя, что приведет к аварийному отключению. Без электроэнергии могут остаться больницы, школы, население, объекты тепло- и водоснабжения.

Хищение оборудования с энергообъектов расценивается не только как нанесение материального вреда сетевой компании, но и как действия, направленные на разрушение электросетевого комплекса, а значит, подрыв экономического и социального благополучия региона. Кроме того, любое вмешательство в работу энергообрудования может стоить ворам жизни – трагические случаи не редкость.

Уважаемые земляки! Будьте бдительны и сообщайте обо всех случаях хищения в органы внутренних дел Алтайского края, на многоканальный телефон «Россети Сибирь»: 8-800-1000-380 или в ближайшее отделение энергокомпании.