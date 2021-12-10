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Политика10 декабря 2021 2:30

Аккаунты в соцсетях завели 50% глав муниципалитетов Алтайского края

В следующем году все главы районов и городов заведут свои странички
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Ведение личных соцсетей позволяет главе города или района напрямую общаться с жителями

Ведение личных соцсетей позволяет главе города или района напрямую общаться с жителями

Фото: Антонина Лышова

У 50% глав муниципалитетов Алтайского края есть аккаунты в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– ЦУР Алтайского края подготовил рейтинг глав муниципалитетов в соцсетях. Пока там представлены 35 из 69 руководителей территорий. Думаю, в будущем году почти все главы районов и городов будут в соцсетях, - рассказал руководитель направления «Продвижение» ЦУР Сергей Бажин.

Как отмечают в правительстве, ведение личных соцсетей позволяет главе города или района напрямую общаться с жителями. Люди получают возможность обращаться к чиновнику с проблемами и задавать вопросы.

– Главы, как первые лица своих территорий, могут на эти вопросы ответить, – пишут в пресс-службе правительства.