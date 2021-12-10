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Происшествия10 декабря 2021 1:37

На Алтае бывшему ветврачу суд назначил штраф 3 млн рублей за взяточничество

За деньги она давала документы на мясо без экспертизы
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Ветврачу получила взятку в размере 3 млн рублей

Ветврачу получила взятку в размере 3 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае суд вынес приговор бывшему ветврачу Троицкого района за взяточничество и служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следкома.

– По данным следствия и суда, с 2018 по 2020 год осужденная получила взятку в размере более 300 тысяч рублей путем перечисления на подконтрольный банковский счет от предпринимателей, занимающихся скупкой и реализацией мясной продукции, – рассказывают в региональном СК.

За деньги ветврач должна была выдать документы на мясо в обход обязательной ветеринарной экспертизы. Всего за два года осужденная выдала 139 подложных сертификатов на 130 тонн мяса.

Женщина признала свою вину в содеянном. По решению суда ей придется выплатить штраф в размере 3 миллионов рублей. Также ее лишили права работать в системе государственного ветнадзора.