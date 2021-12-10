Погода в Алтайском крае 10 декабря 2021: ожидается от -5 до -10 градусов

Барнауле температура воздуха днем составит от -8 до -10 градусов Фото: Татьяна Гейнрих

Сегодня, 10 декабря, в Алтайском крае морозы немного отступят. Температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов. Подробнее о прогнозе рассказали в региональном Гидрометцентре.

– В отдельных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица, – рассказали синоптики краевого ЦГМС.

При этом по востоку местами ожидается до -15 градусов. Ветер подует юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. В Барнауле температура воздуха днем составит от -8 до -10 градусов. Прогнозируется преимущественно без осадков. Только в конце дня может пойти небольшой снег.