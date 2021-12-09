Большинство алтайских депутатов поддержали законопроект о QR-кодах

40 депутатов высказались «за», 26 – «против» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском краевом Законодательном Собрании прошло голосование по поводу изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которые касаются QR-кодах. Как сообщили в пресс-службе парламента, большинство депутатов законопроект поддержали.

Известно, что 40 народных избранник поддержали внесение изменений, 26 – проголосовали против, еще один депутат не голосовал.

- Считаю, что те депутаты, которые проголосовали «за», повели себя ответственно. Поверьте, решение было непростым, но в нынешней тяжелой ковидной ситуации, когда мы ежедневно теряем десятки людей, заболевают сотни жителей края, бессовестно распыляться на популистские заявления. Нужно делать все возможное для борьбы с пандемией, - подчеркнул спикер АКЗС Александр Романенко.

Также депутаты направили свои замечания к проекту. Они предложили дополнить перечень документации справками о медотводе или наличии антител к коронавирусу, автоматизировать процесс получения QR-кода для тех, у кого есть антитела, переименовать название двухмерного штрихового кода (QR-кода) на «Сертификат здоровья» и так далее.