Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-20°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика9 декабря 2021 11:01

Большинство алтайских депутатов поддержали законопроект о QR-кодах

40 депутатов высказались «за», 26 – «против»
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий(0)
40 депутатов высказались «за», 26 – «против»

40 депутатов высказались «за», 26 – «против»

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском краевом Законодательном Собрании прошло голосование по поводу изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которые касаются QR-кодах. Как сообщили в пресс-службе парламента, большинство депутатов законопроект поддержали.

Известно, что 40 народных избранник поддержали внесение изменений, 26 – проголосовали против, еще один депутат не голосовал.

- Считаю, что те депутаты, которые проголосовали «за», повели себя ответственно. Поверьте, решение было непростым, но в нынешней тяжелой ковидной ситуации, когда мы ежедневно теряем десятки людей, заболевают сотни жителей края, бессовестно распыляться на популистские заявления. Нужно делать все возможное для борьбы с пандемией, - подчеркнул спикер АКЗС Александр Романенко.

Также депутаты направили свои замечания к проекту. Они предложили дополнить перечень документации справками о медотводе или наличии антител к коронавирусу, автоматизировать процесс получения QR-кода для тех, у кого есть антитела, переименовать название двухмерного штрихового кода (QR-кода) на «Сертификат здоровья» и так далее.