«Россети Сибирь» провели урок электробезопасности в барнаульской школе

Ежегодно в Алтайском крае проходит более двух тысяч профилактических мероприятий Фото: из архива компании

Как правильно обращаться с электричеством – главная тема уроков по электробезопасности, которые проводят в школах и детских садах специалисты компании «Россети Сибирь». Ежегодно в Алтайском крае проходит более двух тысяч профилактических мероприятий.

Все знают, что электрическая энергия — источник жизни. Но не все понимают, какую опасность представляет электрический ток. Его не нужно бояться, об опасности просто нужно знать, и понимать, как избежать несчастья. Именно этому и учат детей специалисты «Россети Сибирь».

Урок в данном случае понятие условное. Здесь можно прыгать и говорить хором, смотреть мультфильмы и рисовать, фантазировать и рассказывать истории из жизни. Все это в конечном итоге помогает ребенку запомнить важные знания. Потому что специальным прыжкам и шаркающему шагу детей учат, чтобы правильно отходить от оборванного провода. Истории из жизни помогают понять, насколько ребенок знаком с информацией об электричестве, а в мультиках любимые герои рассказывают об опорах, проводах и подстанциях.

– Я знаю все правила электробезопасности очень давно, – рассказывает ученик 3 В класса барнаульской школы № 89 Андрей Евсеев. – Для меня это и полезно, и важно. В этом году я готовлю исследовательскую работу про электричество, его пользу и опасность. Урок, который прошел у нас сегодня, был интересен не только мне, но и всем моим одноклассникам.

С тематическими занятиями о правилах обращения с электричеством, знакомы во многих образовательных учреждениях края. Энергетики из года в год делятся жизненно важной информацией с самыми юными жителями региона, используя любую возможность.

Специальные уроки в школах и детских садах, тематические локации и конкурсные программы в парках, профилактические ролики в социальных сетях, издание яркой полиграфической продукции, конкурсы, памятки, сборники стихов — это далеко не полный список форм и средств по профилактике электротравматизма, которые применяют в своей работе специалисты крупнейшей электросетевой компании региона.

Все потому, что на балансе «Алтайэнерго» — около 55 тысяч километров линий электропередачи разного класса напряжения и более 11 тысяч подстанций на всей территории региона. Энергетики делают все возможное для того, чтобы энергообъекты, находящиеся под большим напряжением, не стали причиной несчастных случаев. Чтобы уберечь самое ценное, что у нас есть: жизнь и здоровье наших детей.