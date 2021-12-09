В Барнауле планируют построить спортивный квартал с храмом

Полностью квартал 2043 застроят до 2025 года Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле планируют построить спортивный квартал, который включил в себя многоквартирный дом, спорткомплексы, гостиницу и храм. Как сообщает «Толк», проект сейчас проходит общественные обсуждения.

Речь идет о планировке квартала 2043. Два объекта на территории уже начали возводить, три готовы и еще пока разрабатывают.

- Участок расположен в границах улиц Геодезическая, Жасминная, Солнечная Поляна и Багряная. С двух сторон он граничит с коттеджами поселка Солнечная Поляна, с третьей к нему примыкает заросший пустырь, отделяющий от Павловского тракта, с четвертой – высотная застройка ЖК "Лапландия" и "Шотландия". Ожидается, что полностью квартал 2043 застроят до 2025 года, - пишет издание.

Жилой дом будет рассчитан на 54 квартиры, в которых будут жить 140 человек. Также рядом разместят трехзвездочную гостиницу – комплекс коттеджей. За домами расположатся два небольших здания, в которых будет теннисный корт.