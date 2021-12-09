В Барнауле женщина по простыне пыталась сбежать из квартиры за алкоголем

Пострадавшей оказали медпомощь и отправили домой долечиваться Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 38-летняя женщина упала с высоты четвертого этажа, когда по простыне пыталась спуститься вниз и сходить за алкоголем. Об этой истории сообщает Телеграм-канал Unsusal Crimes.

Инцидент произошел утром 7 декабря в Новосиликатном на улице Весенней.

- Полицейские выяснили, что сожитель пострадавшей был против того, чтобы она пила. Поэтому уходя из дома, он закрыл входную дверь снаружи и забрал вторые ключи, - рассказывает источник.

Однако желание выпить оказалось сильнее даже инстинкта самосохранения. Поэтому она связала трос из простыней и пододеяльников и попыталась спуститься с пятого на первый этаж, но на высоте четвертого «веревка» оборвалась и женщина упала. Позже медики диагностировали у нее ушиб грудной клетки и закрытый перелом ребер. Но что удивительно: даже в таком состоянии она сначала дошла до магазина с розливом, выпила и только после этого попросила вызвать ей скорую.

Сейчас потерпевшая уже находится дома.