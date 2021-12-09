Россельхозбанк на Алтае в 2021 году направил на развитие АПК 10 млрд рублей

Россельхозбанк на сегодняшний день предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ Фото: из архива компании

Алтайский филиала Россельхозбанка с начала 2021 года выдал сельхозпроизводителям Алтайского края и Республики Алтай более 10 млрд рублей, что на 2,1 млрд (26%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом клиенты из сферы среднего, малого и микробизнеса профинансированы более чем на 7,2 млрд рублей, рост составил 49%.

Объем выданных кредитов на проведение сезонно-полевых работ в Алтайском региональном филиале Россельхозбанка на начало декабря 2021 г. составил порядка 6 млрд рублей. Большая часть этих средств также направлена на финансирование предприятий малого и среднего бизнеса. Данной категории заемщиков предоставлено кредитов на сумму более 3,7 млрд рублей, что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Я много лет выращивал пшеницу, овес, рапс, а год назад завел коров — посмотреть, как дело пойдет. Клиент Россельхозбанка давно, уже больше 6 лет. В этом году брали кредиты на сезонку. Для нашего хозяйства это удобный инструмент финансирования текущих задач, льготный кредит очень выручает», — отметил Николай Ситников, предприниматель из Ребрихинского района.

«Традиционно Россельхозбанк кредитует подготовку и проведение сезонно-полевых работ, как основной участник госпрограммы льготного кредитования АПК. Год от года спрос на льготные кредиты уверенно растет. Сельхозпроизводители получают возможность улучшать технологическую базу и, как следствие, повышать урожайность. Наша задача остается неизменной — обеспечить необходимые объемы финансирования данного направления максимально оперативно», — прокомментировал директор Алтайского регионального филиала РСХБ Николай Бойко.

Россельхозбанк на сегодняшний день предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ и вложений инвестиционного характера. Для микробизнеса с ноября 2021 года банк разработал упрощенный кредитный продукт для новых клиентов малых форм хозяйствования. По условиям продукта кредит до 3 млн рублей можно получить всего по двум документам – кредитной заявке и налоговой декларации. На целевые займы в сумме свыше 3 млн рублей также распространяются сокращенные сроки принятия решения о кредитовании. Действуют специальные продукты «МикроАПК» и механизм кредитования для членов ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов по упрощенному пакету документов.

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