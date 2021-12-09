Двух женщин госпитализировали после пожара в частном доме в Рубцовске

Два крупных пожара в Барнауле и Рубцовске ликвидировали спасатели Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Два крупных пожара в Барнауле и Рубцовске ликвидировали спасатели. В результате одного из них пострадали две женщины, их госпитализировали в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Утром 9 декабря загорелся частный дом на улице Карбышева в Рубцовске. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Из огня через оконные проемы спасатели вытащили двух пострадавших женщин. Также из дома вынесли два газовых баллона. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

А ночью 8 декабря в Барнауле произошел крупный пожар по проезду 3-й Кооперативный. Пламя распространилось в доме на площади 150 квадратных метров. Люди сами вышли из дома, пострадавших нет. Причина пожара - та же, что в доме в Рубцовске.