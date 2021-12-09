На Алтае мужчина до смерти избил супругу за укор в пьянстве

Во время следствия мужчина признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить 50-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве супруги. По данным регионального следственного управления, женщина скончалась после избиения.

В конце августа этого года обвиняемый с женой приехал в Яровое, чтобы решать вопрос по квартире, доставшейся ему в наследство от отца. Неделю супруги жили в квартире, а мужчина беспробудно пил, чем была недовольна жена.

- Вечером 12 сентября после того, как его жена стала предъявлять претензии по поводу длительного распития спиртных напитков, супруг избил ее. Через несколько часов женщина скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы и отека головного мозга, - отметили в следкоме.

Когда на место приехала полиция, то испуганный муж сказал, что женщина якобы упала пьяная и так получила травму. Однако экспертизы опровергли его версию. Обвиняемый во время следствия признал свою вину, уголовное дело направлено в суд.