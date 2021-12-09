Дружеская рыбалка закончилась убийством на Алтае

Мужчина до последнего не признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили пенсионера из Поспелихинского района, который убил друга. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло во время рыбалки.

По данным ведомства, в июле этого года двое друзей рыбачили на озере в Новичихинском районе. В какой-то момент они повздорили, и тогда один из мужчин несколько раз ударил друга монтировкой, а потом утопил его. Чтобы скрыть преступление, он заявил в полицию о пропаже односельчанина, однако после того, как тело нашли, следком понял, что исчезновение носит криминальный характер.

Во время следствия пенсионер не признал вину и несколько раз менял свои показания. По его версии, друг сам утонул, когда шел умываться. По решению суда его признали виновным и приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 400 тысяч рублей.