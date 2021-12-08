Полпред президента Анатолий Серышев посоветовал Виктору Томенко принять новые решения по коронавирусу

Анатолий Серышев и Виктор Томенко. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Полпред президента Анатолий Серышев встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Они обсудили ряд вопрос, один из которых касался ситуации с коронавирусом, сообщает правительство региона.

- Полпред рекомендовал руководству края во взаимодействии с Роспотребнадзором проанализировать действующие в регионе ограничительные меры, усилить контроль за их соблюдением, рассмотреть необходимость принятия дополнительных решений, - сообщает правительство.

В октябре-ноябре в Алтайском крае фиксировалась наиболее сложная ситуация с распространением COVID-19 и летальностью за весь период пандемии. Прирост заболеваемости оказался выше, чем в среднем по округу, при этом охват населения вакцинацией ниже, чем в среднем в Сибири.