Михаила Евдокимова предложили сделать почетным гражданином Смоленского района

Документы Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

Знаменитого артиста и бывшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова хотят сделать почетным гражданином Смоленского района. Звание предлагается присвоить посмертно за выдающийся вклад в развитие культуры и личные заслуги, сообщается на сайте администрации района.

- В Смоленское районное Собрание депутатов поступило ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Смоленского района» Евдокимову Михаилу Сергеевичу. Ходатайство планируется рассмотреть на очередной сессии 17 декабря, - говорится в сообщении.

Жителей приглашают высказать свое мнение, направив в собрание депутатов письменное обращение.