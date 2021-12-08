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Общество8 декабря 2021 12:06

Михаила Евдокимова предложили сделать почетным гражданином Смоленского района

Ему хотят присвоить звание посмертно
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Документы Михаила Евдокимова.

Документы Михаила Евдокимова.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Знаменитого артиста и бывшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова хотят сделать почетным гражданином Смоленского района. Звание предлагается присвоить посмертно за выдающийся вклад в развитие культуры и личные заслуги, сообщается на сайте администрации района.

- В Смоленское районное Собрание депутатов поступило ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Смоленского района» Евдокимову Михаилу Сергеевичу. Ходатайство планируется рассмотреть на очередной сессии 17 декабря, - говорится в сообщении.

Жителей приглашают высказать свое мнение, направив в собрание депутатов письменное обращение.